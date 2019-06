Regierungen von Sachsen und Thüringen stimmen sich ab

In Altenburg haben sich die Landesregierungen von Sachsen und Thüringen am Dienstagvormittag zu einer gemeinsamen Kabinettssitzung getroffen. Die Ergebnisse des Gesprächs wollen die Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und Bodo Ramelow am Mittag vorstellen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Umgang mit Rechtsrockkonzerten, sogenannten Reichsbürgern und Hass-Kommentaren. Zu den weiteren Themen zählen gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West, 30 Jahre friedliche Revolution und gemeinsame Verkehrsprojekte.

In einer weiteren Beschlussvorlage wollen Sachsen und Thüringen Medienberichten zufolge erhebliche Investitionen des Bundes in Ostdeutschland fordern. Die Höhe der Förderung müsse auch nach dem Auslaufen der Solidarpaktes II Ende dieses Jahres mindestens auf dem aktuellen Niveau bleiben, heißt es in dem Papier. In beiden Bundesländern sowie in Brandenburg wird im Herbst ein neuer Landtag gewählt.