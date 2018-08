Partei, Party und Proteste: Angela Merkel heute in Sachsen

Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt heute nach Sachsen. Sie wird mit Ministerpräsident Michael Kretschmer am frühen Nachmittag den Werkzeugmaschinenhersteller für Laserstrahlbearbeitung, Trumpf in Neukirch bei Bautzen besuchen. Dort will sie sich den Fragen der Mitarbeiter stellen. Danach wird die Kanzlerin an der Sitzung der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtags in Dresden teilnehmen. Der Besuchstag in Sachsen soll am Abend mit dem Sommerfest der sächsischen CDU-Landtagsfraktion auf dem Messegelände am Ostrapark ausklingen. Dorthin ist die Bundeskanzlerin als Ehrengast eingeladen worden.