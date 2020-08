Katja Kipping zieht sich aus Bundesvorsitz der Linken zurück

Nach acht Jahren an der Spitze der Linkspartei wird Katja Kipping nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren. Das schrieb die 42-jährige Dresdnerin in einem Brief an ihre Partei, wie mehrere Nachrichtenagenturen am Freitag unter Berufung auf Parteikreise berichten. Das Berliner Karl-Liebknecht-Haus hat den Rückzug offiziell bestätigt.



Es sei an der Zeit, nach dem Bundesparteitag im Herbst in Erfurt etwas Neues zu beginnen, schrieb Kipping demnach, ohne ihre Pläne konkreter zu benennen. Sie wolle künftig "verstärkt in der Gesellschaft Brücken bauen für einen sozial-ökologischen Aufbruch, für neue linke Mehrheiten", hieß es weiter.