Offenbar verhaltenes Interesse an der Sommerschule

Kurz nach Beginn der Sommerschule am vergangenen Montag verzeichnet die Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft im Freistaat ein eher verhaltenes Interesse seitens der Schüler an dem freiwilligen Bildungsangebot. Das hätten erste Rückmeldungen aus den Schulen ergeben, sagt Sachsens GEW-Landesvorsitzende Uschi Kruse. Sie sieht das Konzept "Sommerschule" in der Praxis skeptisch: "Gerade bei den Schülern, die es besonders notwendig hätten, erwarten wir nicht, dass sie jetzt in den Schulen sind und irgendetwas nachholen." Dazu seien viele Schulen aufgrund des coronabedingt schwierigen Schuljahresendspurts nicht in der Lage gewesen, ein Extrakursangebot kurzfristig zu organisieren. Ein weiteres Problem sei auch der eingeschränkte Nahverkehr zu den Schulen in der Ferienzeit – insbesondere im ländlichen Raum.