SPD scheidet aus Städte- und Gemeinderäten komplett aus

Für die in Sachsen kommunalpolitisch ohnehin schlecht aufgestellte SPD bedeutet das: In einigen Gemeindevertretungen, wo sie zuvor noch ein oder zwei Sitze hatte, ist sie gar nicht mehr vertreten, zum Beispiel im Stadtrat von Meerane oder dem Gemeinderat von Mülsen. Besonders hart hat es die Sozialdemokraten im Gemeinderat von Niederwürschnitz im Erzgebirgskreis getroffen - dort verloren sie alle sieben Sitze.

Michael Dulig geht mit Zuversicht in den anstehenden Landtagswahlkampf Bildrechte: dpa Das Wahlergebnis vom Sonntag sitzt jetzt tief in den Knochen. Das ist eine Mischung zwischen Wut, Resignation, aber auch eine Trotzreaktion. Denn wir wollen ja Wahlen gewinnen. Wir haben sowohl am 1. September in Brandenburg und in Sachsen und im Oktober dann in Thüringen Wahlen und von daher heißt es jetzt: Ja, man darf auch mal traurig und wütend sein. Aber jetzt geht es auch darum, wieder nach vorne zu blicken. Martin Dulig SPD-Landesvorsitzender und Vize-Regierungschef

Hoffnungsschimmer für die SPD im Landkreis Bautzen

Doch es gibt auch Hoffnung für die SPD. In der Gemeinde Großharthau im Landkreis Bautzen, hat sie 55 Prozent und somit 13 Prozentpunkte mehr Stimmen geholt als noch 2014. Bürgermeister Jens Krauße erklärt sich den Erfolg durch die feste Verankerung der Kandidaten im Gemeindeleben. Die Einwohner schätzten "die langjährige gute Arbeit der SPD" und vertrauten dieser, so Krauße.



Das Beispiel von der Insel Großharthau würde SPD-Landeschef Martin Dulig gern auf das ganze Land übertragen. Im Gespräch mit MDR SACHSEN sagte er: "Es ist wichtig, dass es Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gibt, die Verantwortung in diesem Land übernehmen. Wir werden zum 1. September deutlich machen, dass das Land bei uns in guten Händen ist."

Auch die CDU hat Rückschläge zu verbuchen

Doch nicht nur die SPD gehört zu den Verlierern der diesjährigen Kommunalwahl. Auch die CDU hat herbe Rückschläge zu verbuchen. Sowohl in Städte- und Gemeinderäten, als auch in Kreisräten und den Stadträten der drei kreisfreien Städte. So verliert die Partei in den zehn Kreistagen zusammen 130 Mandate - ein Rückgang um ein Drittel im Vergleich zu 2014. Zwei Kreistage - Bautzen und Görlitz - haben die Christdemokraten an die AfD verloren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Gewinner der Wahlen: Die AfD

Und wie sieht es für die AfD aus? Nachdem die damaligen Politikneulinge 2014 nur vereinzelt zu den Stadtratswahlen angetreten waren, stellten sie nun flächendeckend in ganz Sachsen Kandidaten auf - und gewannen überall Mandate. Bis auf Flöha - hier mussten die Neulinge drei Sitze abgeben. In den drei kreisfreien Städten Leipzig, Chemnitz und Dresden konnte die AfD an der SPD vorbeiziehen, gemessen an der Anzahl der Sitze. Auch in den Stadträten in Chemnitz, Leipzig und Dresden hat es erhebliche Verschiebungen gegeben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Manche Sitze bleiben dennoch leer

Lars Franke zieht mit elf weiteren Kandidaten in den Chemnitzer Stadtrat ein. Hier müssen keine Sitze auf Kosten der AfD entfallen. Bildrechte: MDR/Anett Linke Problem: Viele Sitze in den Stadt- und Gemeinderäten bleiben leer, weil die AfD nicht genügend Kandidaten hat. So zum Beispiel in Reichenbach im Vogtland. Dort stand nur eine Person der AfD auf der Wahlliste, rechnerisch stünden ihr jedoch vier Sitze zu. Auch in Dohna, Lohsa, Bernsdorf, Großröhrsdorf, Torgau oder Stolpen gab es nicht genügend Kandidaten für die AfD. Weil Personen nicht nachnominiert werden können, entfallen die Sitze zu Ungunsten der Partei.