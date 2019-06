Bundeswehr darf in Sachsens Schulen sprechen, aber nicht werben

Vertreter der Bundeswehr dürfen auch künftig in sächsischen Schulen in Unterrichtsveranstaltungen auftreten. Kultusminister Christian Piwarz und der Kommandeur des Landeskommandos Sachsen, Oberst Klaus Finck, unterzeichneten am Freitag eine Vereinbarung, mit der die seit 2010 bestehende Zusammenarbeit fortgesetzt wird. Demnach dürfen die Schulen in Freistaat weiterhin Jugendoffiziere in den Unterricht einladen, wenn es im Fragen der Friedenssicherung, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik sowie des Vermeidens internationaler Konflikte geht.