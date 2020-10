Kretschmer will Beherbergungsverbot in Sachsen aussetzen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will das Beherbergungsverbot für Menschen aus innerdeutschen Corona-Risikogebieten in Sachsen aussetzen. Der CDU-Politiker sagte MDR SACHSEN, das Thema stehe heute auf der Tagesordnung eines Spitzengesprächs in der Staatskanzlei, bei dem es um die Umsetzung der gestern Abend beschlossenen Schutzmaßnahmen auf Bundesebene gehe.



Ein Verbot treffe viele Menschen, die nichts mit der Krankheit zu tun hätten, so Kretschmer. Sie sollten nach Sachsen kommen und Urlaub machen können. Zudem gehe es auch darum, dass etwa Menschen aus dem Erzgebirge nach Dresden reisen können.