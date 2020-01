Ministerpräsident Kretschmer will an solider Finanzpolitik festhalten

Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) will auch in neuer Konstellation mit den Grünen und der SPD im Kabinett an der bisherigen Finanzpolitik festhalten. Das gelte sowohl für das Neuverschuldungsverbot als auch für den Abbau der Verschuldung, sagte Kretschmer in Dresden. Zur Diskussion stünden lediglich kleine Eingriffe in der Ausgestaltung.