Sachsens Regierungschef Kretschmer für Neuwahlen in Thüringen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich für Neuwahlen in Thüringen ausgesprochen. Er sagte in der ARD, die Wahl von Thüringens Ministerpräsident Thomas Kemmerich sei mit Hilfe des schlimmsten AfD-Vertreters Björn Höcke erzielt worden. Er habe ein solches Ergebnis für unmöglich gehalten. Der entstandene Schaden sei enorm, sowohl im In- als auch im Ausland. Kretschmer verwies auf die geringe Stimmenanzahl über die FDP und CDU im Landtag verfügen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD dürfe es aber nicht geben, betonte Kretschmer.

Sachsens Ministerpräsident bezeichnet es zugleich als "wirklich eine große Hybris" von Bodo Ramelow (Linke) und dem anderen Teil des politischen Spektrums, ohne Mehrheit in die Ministerpräsidentenwahl zu gehen.



Kretschmer kritisiert die politische Kultur im Landtag in Erfurt. In Thüringen sei "das Hauptproblem, dass niemand das Wahlergebnis akzeptiert und das dort offensichtlich nicht politische Gegner im Landtag sitzen, sondern dass man sich als Feind gegenüber sitzt". Kretschmer mahnt vor diesem Hintergrund Ruhe und Sachlichkeit an.



Eine Koalition von der CDU mit Linken schließt Kretschmer weiter kategorisch aus. "Es ist vollkommen klar, die CDU kann in keine Regierung mit der Linkspartei eintreten", so Kretschmer. Aber sie könne "darüber sprechen, welche Projekte für Thüringen nötig sind und an welcher Stelle man gemeinsam etwas bewegt". Bei der Landtagswahl 2019 kamen Linke und CDU zusammen auf 52,7 Prozent der Stimmen.