Diskussion um gekürzten Sportunterricht in Sachsen hält an

In der Friedrich-Wolf-Grundschule in Langebrück merkt man nicht, dass die Viertklässler eine Stunde weniger Sport pro Woche auf dem Stundenplan haben. Die Schule und vor allem Sportlehrer Stefan Thormeyer haben nämlich einiges auf die Beine gestellt, um die Kinder trotzdem zu bewegen. Er hat für seine Schule ein sportliches Modulprojekt organisiert. Die Kinder können von sechs Sportarten zwei im Schuljahr näher kennenlernen. Immer dienstags, direkt nach dem Unterricht, findet das Angebot statt. Mit im Boot sind unter anderem ein Handballverein, eine Zumba-Trainerin, ein Faustballverein und eine Yoga-Lehrerin. Finanziert wird das Ganztagsangebot durch aufgestockte Mittel aus dem Kultusministerium, für Eltern kostet es deshalb nichts. Und auch für die Kinder gibt es Vorteile.

Dass die Vereine jetzt mehr in die Schulen gehen und so der Sportausfall kompensiert wird, unterstützt auch das Kultusministerium. Deshalb hat es mit dem Landessportbund eine Rahmenvereinbarung geschlossen, die eine solche Zusammenarbeit einfacher machen soll. Der Landessportbund vertritt 4.500 Sportvereine in Sachsen. Der Generalsekretär Christian Dahms sieht sieht diese jetzt in der Pflicht: