Depressionen: CDU-Fraktionschef Kupfer tritt zurück

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag, Frank Kupfer, hat seinen Rücktritt erklärt. Kupfer begründete diesen Schritt auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Donnerstag in Dresden mit gesundheitlichen Problemen. Er leide seit drei Jahren an Depressionen und sei in ärztlicher Behandlung. Kupfer berichtete von mehreren stationären und ambulanten Therapien, die sehr kräftezehrend gewesen seien. "Ich habe mich sehr bemüht in den letzten Jahren, dass das möglichst niemand mitbekommt."



Zur nächsten Landtagswahl, die am 1. September 2019 stattfinden soll, will er nicht wieder kandidieren, bis dahin aber sein Mandat behalten.