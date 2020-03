Furtenbacher und Volger neue Doppelspitze der Grünen Sachsen

Die Grünen in Sachsen haben ein neues Führungsteam. Auf der Landesdelegiertenkonferenz in Annaberg-Buchholz wählten sie Christin Furtenbacher zur neuen Co-Vorsitzenden. Die Chemnitzerin erhielt 103 von 113 Stimmen (91,15 Prozent). Die 35-jährige Furtenbacher tritt die Nachfolge von Christin Melcher an, die nach ihrem Einzug in den Landtag nicht mehr kandidierte. Weitere Kandidatinnen für den weiblichen Führungspart gab es nicht. Zweiter Landessprecher bleibt Norman Volger. Der 41-Jährige wurde mit 64,91 Prozent wiedergewählt. Von 114 abgegebenen Stimmen entfielen 74 auf den Leipziger. Bei seiner ersten Wahl vor zwei Jahren hatte Volger nur knapp 61 Prozent der Stimmen bekommen.

Bildrechte: dpa

Im Zuge der Vorbeugung gegen den neuen Coronavirus mussten zwei Delegierte aus Annaberg-Buchholz abreisen. Die Vorsitzende der Grünen Jugend in Sachsen, Merle Spellerberg, sowie eine weitere Frau waren innerhalb der vergangenen zwei Wochen in Südtirol, wie die Partei am Sonntag auf Anfrage der dpa bekanntgab. "Das ist rein prophylaktisch", sagte Sprecherin Magdalena Elkmann.



Das Robert-Koch-Institut hatte am Donnerstag die italienische Region Südtirol wegen des neuartigen Coronavirus zum Risikogebiet erklärt. Das Auswärtige Amt riet von Reisen dorthin ab. Entsprechend der Auflagen des Gesundheitsamtes wurden in Annaberg-Bucholz alle Delegierten befragt, ob sie sich zuletzt in Risikogebieten aufgehalten und Symptome einer Erkrankung haben. Zugleich mussten alle Teilnehmer dokumentiert werden.