Sächsischer Landtag stimmt über Gemeinschaftsschulen ab

Dessen Sprecher sagte dem MDR, es sei ein Erfolg, dass ein Volksantrag das auf den Weg gebracht habe. Zugleich kritisierte er den Kompromiss der Regierungsparteien. Die Gemeinschaftsschule käme nicht in der Breite wie vom Bündnis ursprünglich gefordert.



Das Gesetz sieht ab der 5. Klasse in Städten mindestens eine vierzügige Gemeinschaftsschule vor, im Volksantrag waren auch zwei Klassen pro Jahrgang erlaubt.



In einer Gemeinschaftsschule werden Schüler gemeinsam unterrichtet, obwohl sie unterschiedliche Schulabschlüsse anstreben. Gemeinschaftsschulen sind in vielen Bundesländern bereits möglich. In Sachsen gab es einen Schulversuch zwischen 2006 und 2016, der laut Kultusministerium von Anfang an zeitlich befristet war.