Sächsischer Landtag: Untersuchungsausschuss zur AfD-Landesliste tagt

Im Sächsischen Landtag hat sich der Untersuchungsausschuss zur Kürzung der AfD-Landesliste zum vierten Mal getroffen. In der öffentlichen Sitzung ging es zum ersten Mal um inhaltliche Fragen. Der Bundeswahlleiter erläuterte den Abgeordneten am Donnerstag, wie streng die Regeln für die Aufstellung von Kandidaten sind. Neue Parteien würden sich mit dem komplizierten Regelwerk mitunter schwertun, so der Bundeswahlleiter, deshalb gebe es auch ein umfangreiches Beratungsangebot durch den Bundeswahlleiter und sein Team.