Sachsen soll weiter auf Nord Stream 2 setzen

Die meisten Parteien im Landtag haben sich am Donnerstag für eine Fertigstellung der Erdgasfernleitung Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland ausgesprochen. In einer von den Grünen beantragten aktuellen Debatte sagte der CDU-Abgeordnete Lars Rohwer, man könne nicht aus Atomenergie, Kohle und Erdgas gleichzeitig aussteigen. "Nord Stream 2 ist eine weitere Option für die Energieversorgung in Deutschland. Sie ist eine logische Konsequenz, um die Handlungsspielräume von Deutschland zu verbessern." Zudem könne Russland neben dem Erdgas auch 70 Prozent mehr Wasserstoff mitliefern.



Rohwer verurteilte den Anschlag auf den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny und forderte dessen Aufklärung. "Das geht aber nur im Dialog mit Russland. Wirtschaftliche Beziehungen führen dazu, dass man in einem anderen Land auch über Menschenrechte sprechen kann."