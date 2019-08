Dresden: Initiative für Gemeinschaftsschulen übergibt Unterschriften

Das Bündnis "Gemeinschaftsschule in Sachsen" übergibt am Freitag mehr als 50.000 Unterschriften für einen Volksantrag an Landtagspräsident Matthias Rößler. Das sind gut 10.000 mehr als benötigt. Gleichzeitig wird ein Gesetzentwurf zur Einführung der Gemeinschaftsschule in Sachsen überreicht. Er soll das gemeinsame Lernen von der 1. bis zur 12. Klasse ermöglichen - wenn Lehrer, Eltern, Schüler und die Gemeinde als Schulträger sich dafür entscheiden.

Der Sächsische Landtag muss über einen Volksantrag binnen sechs Monaten nach der Übergabe beraten. Lehnt er ihn ab, kann ein Volksbegehren in Gang gesetzt werden. SPD und Grüne unterstützen die Initiative, die CDU lehnt sie bisher ab und verweist auf gute Ergebnisse sächsischer Schüler bei diversen Bildungsstudien.



Gemeinschaftliches Lernen gibt es im Freistaat bisher nur in Leipzig und Chemnitz an nichtstaatlichen Schulen. Derzeit werden die Kinder üblicherweise nach der vierjährigen Grundschule getrennt und an Oberschulen und Gymnasien weiter unterrichtet. In neun weiteren Bundesländer gibt es bereits integrierte Gesamtschulen.