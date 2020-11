Die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag geht juristisch gegen die aktuelle sächsische Corona-Schutzverordnung vor. Sie kündigte mit, noch am Montag eine entsprechende Normenkontrollklage beim Landesverfassungsgerichtshof einzureichen. Fraktionschef Jörg Urban zufolge will die AfD zum einen durchsetzen, dass der Landtag über die Schutzmaßnahmen mitentscheidet. Zum anderen will sie die nach ihrer Ansicht unverhältnismäßigen Beschränkungen selbst prüfen lassen.

Bildrechte: dpa Die Maßnahmen sind in keiner Weise begründet. Jörg Urban AfD-Landesvorsitzender und Fraktionschef im Sächsischen Landtag

Überzogene Grundrechtseinschränkungen?

Auf einer Pressekonferenz monierte Urban unbegründete Eingriffe in verfassungsmäßig garantierte Grundrechte. So sei die Maskenpflicht ein "starker Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit". AfD Generalsekretär Jan Zwerg sprach von völlig überzogenen Maßnahmen, beispielsweise im Gastronomiebereich. Auch der Rechtsberater der Partei, Michael Flicker stellte die Verhältnismäßigkeit der Beschränkungen infrage - sie kämen in einigen Branchen Berufsverboten gleich. Fraktionschef Urban vertrat die Auffassung, die Zahl der Corona-Neuinfektionen könne durch eine bessere Kontaktnachverfolgung unter Kontrolle gebracht werden.

Tattoostudio will weiter öffnen

Tattoostudios gehören zu den Einrichtungen, die im November schließen müssen. Bildrechte: Colourbox.de Während die AfD vor den Verfassungsgerichtshof in Leipzig zieht, sind beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht in Bautzen bereits mehrere Klagen von Betroffenen gegen die aktuelle Corona-Schutzverordnung eingegangen. Das teilte die Behörde am Montag auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Als Beispiele nannte sie drei Anträge auf vorläufigen Rechtsschutz. Sie richten sich gegen die angeordnete Schließung von Tattoo- und Piercingstudios, gegen die Kontaktbeschränkungen und gegen die Maskenpflicht unter anderem beim Einkaufen sowie an Bus- und Bahnhaltestellen. Hier muss das OVG im Eilverfahren entscheiden.

Auch Beschwerden gegen Behördenanordnungen