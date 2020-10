Wissenschaftsminister Gemkow will Hybridsemester an Hochschulen

In Zeiten der Corona-Pandemie werden leere Hörsäle - wie hier an der TU Dresden - noch länger zum Alltag für Studierende gehören.

In Zeiten der Corona-Pandemie werden leere Hörsäle - wie hier an der TU Dresden - noch länger zum Alltag für Studierende gehören.

In Zeiten der Corona-Pandemie werden leere Hörsäle - wie hier an der TU Dresden - noch länger zum Alltag für Studierende gehören. Bildrechte: dpa

Sachsens Hochschulen werden wegen der Corona-Pandemie mit einer Mischung aus Präsenz- und Onlineangeboten in das neue Wintersemester starten. Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow sagte in einer Befragung im Landtag, vor allem Studienanfängern soll mit Seminaren vor Ort der Einstieg erleichtert werden. Größere Veranstaltungen könnten dann im digitalen Format stattfinden. "Damit steht den Hochschulen ein Hybridsemester bevor", sagte Gemkow.

Gemkow dankte den Rektoren, Dozenten und Studierenden dafür, dass sie die Hochschullandschaft in Sachsen bisher gut durch die Pandemie gebracht haben. "Sie haben die Situation genutzt, neue Wege für das lebenslange und eigenverantwortliche Lernen zu finden." Das vom Landtag beschlossene Hilfspaket in Höhe von 3,65 Millionen Euro habe die Hochschulen in die Lage versetzt, digitale Angebote aufzustellen. Von dem Geld seien unter anderem Notebooks oder Headsets angeschafft und Softwarelizenzen erworben, so Gemkow. Für die Hochschulen sei das aus ihrer Sicht zu wenig, aber es sei ein guter Anfang gewesen, sagte der Minister.