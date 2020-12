Sachsen noch zu mobil - Kretschmer schließt weitere Verschärfungen nicht aus

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verteidigte in einem Bericht zur Corona-Pandemie in Sachsen im Landtag seinen Kurswechsel weg von der weitgehenden Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger hin zu einem harten Lockdown.

Die Sächsinnen und Sachsen haben die Maßnahmen nicht so verinnerlicht, wie es in so einer pandemischen Lage notwendig ist.

Noch immer sei die Mobilität deutschlandweit in Sachsen und Thüringen am höchsten. Das hätten Auswertungen unter anderem des RKI ergeben, so der Ministerpräsident. Kretschmer kündigte an, die Situation in den nächsten Tagen weiterhin auszuwerten und möglicherweise über weitere Maßnahmen zu entscheiden. Sonst drohe eine "extreme Notlage". Ziel für die nächsten Wochen müsse es nun sein, die Wocheninzidenz auf 100 bis 150 Neuinfektionen zu senken, um die Kontaktnachverfolgung wieder zu ermöglichen. Kretschmer kritisierte die AfD für Forderungen nach Lockerungen und verglich ihren Umgang mit Erkrankungsfällen in den eigenen Reihen als "sektenhaft".