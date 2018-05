Frauke Petry droht wegen ihrer Moskaureise im vergangenen Jahr ein Ordnungsgeld. Konkret geht es um die Übernahme der Kosten für den Rückflug in Höhe von 25.000 Euro. Ein unbekannter russischer Geldgeber hatte Petry den Rückflug in einem Privatjet finanziert. Nun steht die Frage im Raum, ob sie das als sogenannten geldwerten Vorteil hätte deklarieren müssen.



Wie der Sprecher des Sächsischen Landtages, Ivo Klatte, am Dienstag auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, hat Landtagspräsident Matthias Rößler die fraktionslose Abgeordnete aufgefordert, sich zu den Vorwürfen zu erklären.