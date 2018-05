Eine Maßnahme ihres Konzepts hob die Ministerin besonders hervor: Erwachsene Zugewanderte, die keinen regulären Schulabschluss haben, sollen an sogenannten Ü-18-Kursen teilnehmen. In diesen sollen sie soweit qualifiziert werden, dass sie beispielsweise eine Ausbildung beginnen können. "Wenn alles gut läuft," so die Ministern, startet das Projekt im Herbst dieses Jahres. Köpping knüpft damit an das Programm "Arbeitsmarktmentoren für Geflüchtete" an, das seit 2016 läuft. Betroffene erhalten dabei Hilfe, um sich in der deutschen Arbeitswelt zurechtzufinden. Auch Arbeitgeber können sich an die Mentoren wenden. Bisher konnten entsprechende Vereinbarungen mit mehr als 1.300 Flüchtlingen getroffen werden.