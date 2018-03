Die Grünen sind sauer: Im öffentlichen Dienst in Sachsen sind ihren Berechnungen zufolge aktuell mehr als 1.760 Menschen über sachgrundlos befristete Verträge beschäftigt. Das betrifft vor allem den Bereich der Wissenschaft. Deshalb brachte die Partei am Donnerstag einen Antrag in den Landtag ein, nach dem es künftig keine Stellenausschreibungen mit derartigen Befristungen mehr geben soll. "Solche Arbeitsverhältnisse darf ein Staat nicht ohne guten Grund durch eigenes Tun befördern", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen im Landtag, Valentin Lippmann, in der Debatte zu dem Antrag.

Valentin Lippmann

parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen im Landtag Bildrechte: DAVID BRANDT Er bezeichnete sachgrundlose Befristungen als "Gift der modernen Arbeitswelt". Zu viele Menschen hangelten sich von einem befristeten Job zum nächsten, um über die Runden zu kommen. "Befristete Arbeitsverträge erhöhen nicht nur das Risiko, nach Ablauf der Vertragsdauer arbeitslos zu werden. Die fehlende Planungssicherheit erschwert jegliche Lebens- und Familienplanung oder macht sie nahezu unmöglich", erklärte Lippmann.

Befristung schon die Ausnahme?

Finanzminister Matthias Haß Bildrechte: Pawel Sosnowski Finanzminister Matthias Haß sieht solche Arbeitsverträge im öffentlichen Dienst von Sachsen bereits jetzt eher als die Ausnahme. Der CDU-Politiker sagte, man brauche Augenmaß bei diesem Thema. "Der Freistaat als Arbeitgeber wird die gesetzlichen Möglichkeiten zur Befristung von Arbeitsverhältnissen zur Erledigung seiner Aufgaben mit der entsprechenden Verantwortung und nur in begründeten Fällen nutzen." Dazu werden nach Angaben des Finanzministers Maßstäbe für alle Ressorts entwickelt.

Unterstützung von links

Nach Ansicht von Nico Brünler von den Linken gibt es für Arbeitgeber gute Gründe, Personallücken bei Krankheit, Mutterschaftsurlaub oder plötzlichem Ausfall eines Mitarbeiters zu überbrücken. Die derzeitige Regelung biete aber viel zu weitgehende Möglichkeiten, Dauerarbeitsplätze ganz legal durch Zeitverträge zu ersetzen, kritisierte Bünler. Zum Abschluss der Aussprache lehnte der Landtag den Antrag der Grünen mit der Mehrheit der Regierungskoalition aus CDU und SPD ab. Die Linken stimmten dafür. Die AfD-Fraktion enthielt sich der Stimme.

Dieselfahrverbote als allerletztes Mittel

Umweltminister Thomas Schmidt Bildrechte: dpa Zuvor hatte der Landtag in einer aktuellen Debatte über mögliche Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Städten diskutiert. Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt bezeichnete sie als allerletztes Mittel. "Drastische Maßnahmen sollten nur dann in Betracht gezogen werden, wenn sie sich als einziges geeignetes Mittel zur Einhaltung der Grenzwerte erweisen". Der CDU-Politiker forderte zudem Übergangsfristen und Ausnahmen. Sachsen wolle beispielsweise durch einen starken Nahverkehr darauf hinwirken, dass Fahrverbote nicht nötig würden, sagte Schmidt. Vertreter von Linken und SPD forderten dazu auf, die Autoindustrie auch bei der Nachrüstung von Dieselfahrzeugen in die Pflicht zu nehmen.

Grenzwerte als Ideologie

AfD-Fraktionschef Jörg Urban Bildrechte: dpa AfD-Fraktionschef Jörg Urban bezweifelte die Aussagekraft der aktuellen Grenzwerte. Sie seien reine Ideologie und hätten nichts mit Wissenschaft zu tun, sagte der frühere Geschäftsführer des Umweltverbandes Grüne Liga in Sachsen. Ohne Not werde die Diesel-Technologie, "das Ergebnis jahrzehntelanger deutscher Ingenieur-Arbeit, in den Müll geworfen". Schuld daran sind laut Urban die "Altparteien". Sie hätten die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass mit der Deutschen Umwelthilfe ein lobbyfinanzierter Verein mit 200 Mitgliedern Fahrverbote in ganz Deutschland durchsetzen könne.

Schließlich stellte die Abgeordnete Iris Springer von der CDU generell in Frage, dass Motorabgase schädlich sind. Die gelernte Diplomingenieurin für Kfz-Technik erklärte, vor 100 Jahren habe die Lebenserwartung der Menschen 54 Jahre betragen. Heute liege sie bei 84 und das trotz der inzwischen stark gewachsenen Verkehrsbelastung. Hintergrund der heutigen Landtagsdebatte war eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes. Danach können Kommunen grundsätzlich Fahrverbote für Dieselfahrzeuge verhängen, um die geltenden Stickoxid-Grenzwerte einzuhalten.

Quelle: MDR/jk/dpa