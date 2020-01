Schubert neue Grünen-Fraktionschefin im Sächsischen Landtag

Die Neuwahl der Fraktionsspitze war notwendig, weil der erst im September gewählte Vorsitzende Wolfram Günther im Januar auf das Amt verzichtet und sein Landtagsmandat zurückgegeben hatte. Grund war seine Ernennung zum Umwelt- und Landwirtschaftsminister in der neuen schwarz-grün-roten Landesregierung in Sachsen. Schubert verwies nach ihrer Wahl auf den großen Teamgeist in der Fraktion. Alle gingen mit Freude, Zuversicht, viel Mut und Engagement an die Arbeit.