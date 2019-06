NSU-Untersuchungsausschuss: Abgeordnete in Sachsen mit diffenzierter Bilanz

Auch Linken-Politikerin Kerstin Köditz betont, dass es keine Hinweise darauf gebe, dass sächsische Behörden das NSU-Trio unterstützt oder gedeckt hätten. Gleichwohl macht die Linke angesichts des aus ihrer Sicht konkreten Versagens der sächsischen Behörden eine Forderungsliste auf: So solle Sachsen wie Thüringen einen Entschädigungsfond für Betroffene und Hinterbliebene der NSU-Anschläge einrichten und der NSU-Terror solle zum Bildungsthema in Schulen werden, fordert Köditz beispielsweise. Außerdem sind nach Meinung der Linken immer noch nicht alle Fragen beantwortet, es müsse polizeilich nachermittelt werden. Immer noch sei beispielsweise nicht geklärt, woher der NSU seine Waffen und Sprengstoffe bezogen habe. Es sei denkbar, dass es diesbezüglich noch nicht bekannte ehemalige NSU-Unterstützer in Sachsen gebe.



Elf Anwälte der Nebenklage haben am Mittwoch eine Erklärung veröffentlicht, in der sie die Linke in ihren Forderungen und Aussagen unterstützen.