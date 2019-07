So reagieren die Parteien auf den Sachsen-Trend

Die CDU Sachsen will sich von den aktuellen Umfragewerten nicht entmutigen lassen. Generalsekretär Alexander Dierks sagte im Gespräch mit MDR SACHSEN, seine Partei sei seit anderthalb Jahren "mit einer neuen Mannschaft unterwegs". Mit Michael Kretschmer an der Spitze sei es gelungen, sich innerhalb kürzester Zeit eine hohe Reputation zu erarbeiten. Kretschmer sei beliebt, ihm werde viel zugetraut. Auch, weil er in kurzer Zeit viel umgesetzt habe, beispielsweise beim Lehrermangel, Ausstattung der Polizei oder medizinischer Versorgung. Die CDU Sachsen gehe sehr motiviert in den Wahlkampf. "Ich glaube, es wird uns durchaus noch gelingen, in den nächsten Wochen deutlich an Zustimmung zuzulegen."