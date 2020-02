Schwarz-Grün-Rot plant höhere Abgeordnetendiäten in Sachsen

CDU, Grünen und SPD in Sachsen wollen die Diäten für die Landtagsabgeordneten erhöhen. Ziel ist nach Angaben der Regierungskoalition vom Donnerstag, die Entschädigung der Abgeordneten an eine vergleichbare Besoldung im öffentlichen Dienst anzugleichen. Geplant sei deshalb eine Anhebung der Grundentschädigung von derzeit 5943,50 Euro im Monat auf 6150,93 Euro geplant. Auch für die Beschäftigung von Mitarbeitern sollen die Abgeordneten mehr Geld bekommen.

In Zukunft sollen die Diäten der sächsischen Landtagsabgeordneten dann jährlich zum 1. Januar angepasst werden. Als Grundlage dafür diene die allgemeine Lohnentwicklung. Zugleich will die Koalition die Möglichkeit abschaffen, dass die Abgeordneten nach 15 Jahren Parlamentstätigkeit mit einer abschlagsfreien Rente in den Ruhestand gehen können. Stattdessen soll das Renten-Eintrittsalter in der Regel wieder bei 67 Jahren liegen.