Landtag Sachsen beschließt Inklusionsgesetz von CDU und SPD

Die schwarz-rote Regierungskoalition in Sachsen hat ihr letztes Gesetzesvorhaben in der zu Ende gehenden Legislaturperiode umgesetzt. Der Landtag stimmt am Dienstag dem Sächsischen Inklusionsgesetz zu. Es löst das Integrationsgesetz von 2004 ab. Zu den wichtigsten Punkten zählen das Wahlrecht für Behinderte mit gerichtlich bestelltem Betreuer bei Landtagswahlen sowie eine stärkere Förderung der Teilhabe bei Ehrenamt und Petition. Zudem haben Gehörlose künftig das Recht auf einen Gebärdensprachdolmetscher bei Elternabenden und -gesprächen in Kita und Schule. Außerdem werden hauptamtliche Inklusionsbeauftragte und ein Landesbeirat eingerichtet.