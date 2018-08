Es ist das erste Mal, dass in einem Haushaltsjahr mehr als 20 Milliarden Euro für Sachsen eingeplant sind. Das gilt für 2019 als auch für 2020. Zusammen also fast 40,7 Milliarden Euro. Sachsen wird in den kommenden beiden Jahren mehr Geld einnehmen. Vor allem, weil es der Wirtschaft in Deutschland gut geht. Doch nicht alles Geld, das Sachsen ausgibt wird in Sachsen erwirtschaftet. Rund 50 Prozent der sächsischen Einnahmen kommen von der EU oder vom Bund.

Sachsen setzt auf Solidarität der anderen

Sachsens Finanzminister Matthias Haß (CDU). Bildrechte: dpa "Es ist nach wie vor so, dass wir in der Steuerkraft, sowohl auf Landesebene, als auch bei den Gemeinden bei ungefähr 60 Prozent des Länderdurchschnitts liegen. Aber wir haben auch eine ganz andere Einkommensstruktur, wir haben nicht diese hohen Einkommen, die es in Westdeutschland gibt. Und das schlägt sich auch in unseren Steuereinnahmen nieder", sagte Sachsens Finanzminister Matthias Haß.



Und weiter: "Wir müssen da nach wie vor auch auf die Solidarität bauen." Doch die Mittel aus dem Soli laufen aus. 2020 gibt es diesen Topf nicht mehr. Dafür erhält Sachsen dann rund 110 Millionen Euro aus den neu geordneten Finanzbeziehungen des Bundes und der Länder.

Ausgaben für Forschung, Bildung und Digitalisierung steigen

Ab dem Jahr 2019 können sich Lehrer in Sachsen verbeamten lassen. Das kostet. Dazu kommt: Die Grundschullehrer-Gehälter werden angehoben, die Hochschulen sollen finanziell besser gestellt werden. In den Kitabereich fließt mehr Geld. Für den Breitbandausbau wird ein Fonds aufgebaut. Größe: 700 Millionen Euro.

Sachsen LB Rest-Gelder

In diesen Breitband-Fonds fließen unter anderem 300 Millionen Euro aus dem Sicherungs-Fonds für die Sachsen LB. Der Freistaat haftet für die Ausfälle der Sachsen LB bis zu 2,75 Milliarden Euro. Die volle Summe musste nicht ausgezahlt werden, deshalb kann Sachsen nun 800 Millionen Euro dieser Restsumme verteilen. Davon gehen weitere 300 Millionen in die Haushaltsrücklage und 200 Millionen Euro in den Zukunftssicherungsfonds für Investitionen in Sachsen.

Schuldenabbau

Sachsen soll – nach dem Willen der Staatsregierung – jährlich 75 Millionen Euro seiner Schulden tilgen. Dieser Schuldenabbau ist aber nicht unumstritten zwischen CDU und SPD. Der Landtag wird nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes über den Haushalt beraten und voraussichtlich im Dezember den überarbeiteten Haushalt verabschieden.

So viele Milliarden Euro hat die Staatsregierung Sachsens für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 eingeplant. Bildrechte: MDR/SACHSENSPIEGEL