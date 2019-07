Landtags-Debatte zu NSU: Sachsen muss mehr gegen Rechtsextremismus tun

Sachsen muss aus Sicht aller Fraktionen Rechtsextremismus stärker als bisher bekämpfen. Innenminister Roland Wöller sieht da nicht nur den Staat, sondern auch jeden Einzelnen in der Verantwortung. In der Debatte zum Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsauschusses im Landtag in Dresden sagte der CDU-Minister, Staat und Gesellschaft müssten sich geschlossen und entschlossen gegen Menschenfeindlichkeit stellen.