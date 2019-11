Volksantrag zu Gemeinschaftsschule in Sachsen zulässig

Doreen Taubert vom Bündnis "Gemeinsam länger lernen in Sachsen" erklärte nach der Entscheidung: "Wir blicken mit Spannung auf die Koalitionsverhandlungen und deren Ausgang hinsichtlich des Umgangs mit dem Volksantrag. Für die Beratungen im Landtag erwarten wir eine sachliche Debatte. Wir sind bereit, uns daran zu beteiligen." CDU, Grüne und SPD hatten bei ihren Sondierungsgesprächen über eine gemeinsame Regierungskoalition vereinbart, in den Koalitionsverhandlungen einen Plan zu entwickeln, wie Gemeinschaftsschulen ins sächsische Schulsystem integriert werden können.

Der Volksantrag des Bündnisses ist ein kompletter Gesetzentwurf zur Einführung der Gemeinschaftsschule in Sachsen. Er enthält entsprechende Änderungen im Schulgesetz und im Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft. Danach soll die Gemeinschaftsschule ein zusätzliches Angebot neben den bestehenden Schularten sein. Mitte August wurde der Volksantrag an Landtagspräsident Rößler übergeben. Nach dessen Zustimmung muss der Gesetzentwurf nun im Plenum und in den Ausschüssen beraten werden.