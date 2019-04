Nach monatelangem Tauziehen soll am Mittwoch die geplante Novelle des sächsischen Polizeigesetzes auf den Weg gebracht werden. Am Nachmittag entscheidet der Landtag über eines der wichtigsten Gesetzesvorhaben der schwarz-roten Koalition in dieser Legislatur. Danach wird die Polizei mit neuen Befugnissen ausgestattet. Ihre Kontroll- und Überwachungsmöglichkeiten werden deutlich erweitert.