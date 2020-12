Lehramtsstudium soll reformiert werden

"Wir wollen Lehrerinnen und Lehrer da ausbilden, wo sie gebraucht werden," so die bildungspolitische Sprecherin der Grünen, Claudia Maicher. Bereits jetzt würden in Löbau und Annaberg Grundschulreferendare ausgebildet. Diese Regionalisierung soll künftig ausgebaut werden, um die Absolventen aus den Städten in den ländlichen Raum zu locken. Weiterhin ist geplant, die Zahl der Lehramtsstudienplätze um weitere 300 auf dann 2.700 aufzustocken.

Die geplante Reform des Lehrerstudiums sieht deshalb vor, Lehrkräfte für die weiterführenden Schulen nicht mehr getrennt, sondern zusammen auszubilden. Getestet wird das vorerst in zwei Modellstudiengängen in Chemnitz und Leipzig. So sollen Absolventinnen und Absolventen der künftigen Chemnitzer "Primarstufe Plus" nicht nur an Grundschulen, sondern auch an Oberschulen, Oberschulen Plus und Gemeinschaftsschulen eingesetzt werden können. "Dieses Modell hat die Chance, den Übergang nach Klasse vier auch in der Lehrerbildung zu verbessern", unterstrich der hochschulpolitische Sprecher der SPD Holger Mann. Der Modellstudiengang in Leipzig sehe vor, nach Schulstufen und nicht nach Schularten auszubilden.