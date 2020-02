Landwirtschaftsminister Günther trifft auf kritische Bauern

Bei der Fachtagung in Limbach-Oberfrohna sitzen rund 60 Menschen im Saal - zumeist Landwirte. Grünen-Landwirtschaftsminister Wolfram Günther soll hier seine Vorhaben zu skizzieren. Trotz skeptischer Gesichter, die Debatte im Anschluss beginnt mit einem Lacher. "Herr Minister, wie fangen wir an heute, Sie wissen bestimmt, viele der Landwirte, die hier im Raum sitzen, haben Sie nicht gewählt, davon gehen Sie auch aus", sagt Matthias Finck, Vorsitzender des Saatgutverbandes Sachsen-Thüringen. Günther antwortet darauf: "Vielleicht ändert sich das ja in ein paar Jahren." Er will den Verkauf regionaler Produkte in Sachsen in den Fokus rücken. Dass sich die Direktvermarktung rechnet, bezweifelt der Vorsitzende der Agrargesellschaft Ruppendorf AG. Das liege an den Verbrauchern.