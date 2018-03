Tatsächlich will die CDU-Seite vor allem in den Nebenfächern kürzen: in Kunst, Musik und Sport, aber auch in der zweiten Fremdsprache an den Gymnasien. Klar: Fallen Stunden weg, braucht es weniger ausgebildete Lehrer. Das wird ebenfalls hilfreich sein angesichts der angespannten Lehrersituation. Kultus- und Finanzminister machen die Rechnung auf, dass so 800 Vollzeitstellen eingespart werden könnten. Kritiker bezweifeln, dass der Plan aufgeht: "Die erhoffte Personalreserve wird sich [...] nicht einstellen, weil schon jetzt das Fachpersonal fehlt", erklärt die bildungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag, Cornelia Falken, und kritisiert, dass ausgerechnet in den persönlichkeitsbildendenden Fächern gekürzt werden soll, die ohnehin schon stiefmütterlich behandelt würden in Sachsen.