Kommt die Lehrerverbeamtung auf Dauer?

Rund 70 Prozent der Lehrer, die bereits im Schulsystem angestellt und jünger als 42 Jahre alt waren, haben sich in Sachsen verbeamten lassen - insgesamt mehr als 5.000 Lehrer. Von den neu eingestellten Lehrern hat sich im letzten Jahr nur jeder dritte verbeamten lassen, rund 600. Eigentlich sollte die Möglichkeit, sich als Lehrer verbeamten zu lassen, befristet sein. Doch Sachsens Kultusminister Christian Piwarz hat angesichts der Zahlen ins Spiel gebracht, an der Lehrer-Verbeamtung festzuhalten.

Wir haben uns ja darauf verständigt, das Handlungsprogramm gilt bis 2023. Es ist an uns festzustellen, welche positiven und möglicherweise auch negativen Auswirkungen daraus hervorgegangen sind und wenn die Zahlen, die wir bei den Einstellungen realisieren, weiter in die richtige Richtung gehen, wenn wir merken, dass wir mit der Verbeamtung wettbewerbsfähiger sind, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, die Verbeamtung fortzuführen.

Beim aktuellen Einstellungsverfahren für das kommende Schulhalbjahr kommen auf 600 freie Stellen rund 650 Bewerbungen von ausgebildeten Lehrern. Klingt erst einmal gut. Doch trotzdem wird es wieder schwierig werden, den Lehrerbedarf in allen Regionen Sachsens zu decken.



So haben sich beispielsweise 470 von den rund 650 Bewerbern für Schulen in Dresden und Leipzig beworben. Jeder Bewerber solle auf jeden Fall ein oder zwei Angebote für eine Schule in Sachsen erhalten, auch wenn es nicht immer die Wunschregion sein könne, kündigte der Kultusminister an. Auch auf Seiteneinsteiger werden man bei den nächsten Einstellungsverfahren weiter setzen müssen. Allein für die nächsten zwei Schuljahre geht das Kultusministerium von 3.000 Stellen aus, die besetzt werden müssen.