Linke in Sachsen wollen mit neuer Führung kompletten Neuanfang

Hartmann ordnete die Schlappe in eine ganze Serie bundesweiter Niederlagen der Linken in den vergangenen zehn Jahren ein. Die Partei habe nicht nur ein sächsisches Problem. Allerdings müsse man sich schon an die eigene Nase fassen und eigene Defizite und Probleme in den Vordergrund stellen. Die Linken müssten künftig die 90 Prozent ihrer Gemeinsamkeiten zur Grundlage ihres Handels machen und die zehn Prozent ihrer Differenz darüber hinaus produktiv machen. Schaper zufolge gehe es darum, alle Themen unter den Blickwinkel der sozialen Frage zu stellen. Es gelte die Kapitalismuskritik in den Vordergrund zu rücken, aber mit andere Methoden als bisher. "Wir müssen authentischer werden."



Eine Doppelspitze könne unterschiedliche Sichtweisen einbringen und dafür sorgen, dass Unterschiede nicht nur in Hinterzimmern besprochen werden, hieß es.