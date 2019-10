Doppelspitze will Linke in Sachsen anführen

Die Linke in Sachsen könnte künftig erstmals von einer Doppelspitze geführt werden. Die Vize-Chefin der Landtagsfraktion, Susanne Schaper, und Bundesvorstandsmitglied Stefan Hartmann haben ihre Kandidatur für den Posten erklärt. Das Duo will sich am Donnerstag in Dresden vorstellen. Die neue Führungsspitze der Linken in Sachsen soll Mitte November auf einem Landesparteitag in Dresden gewählt werden.