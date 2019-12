Ministerpräsidentenwahl: Weihnachtspräsent ohne große Überraschungen

Auf der Tagesordnung stehen auch die Wahlen der Arbeitsgremien des Landtages, beispielsweise der Parlamentarischen Kontrollkommission. Sie beaufsichtigt das Landesamt für Verfassungsschutz. Und schließlich soll über zwei Gesetzesentwürfe der Linksfraktion entschieden werden. In einem geht es um die Einführung einer Karenzzeit für ehemalige Regierungsmitglieder, die Interessenkonflikte vermeiden soll. Danach könnte die Landesregierung eine Beschäftigung von Ministern außerhalb des Öffentlichen Dienstes in den ersten zwei Jahren nach dem Ausscheiden aus dem Amt untersagen - nach Einzelfallprüfung durch ein beratendes Gremium. Ähnliche Festlegungen gibt es auf Bundesebene und in anderen Bundesländern. Der Wechsel des ehemaligen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich zu Mibrag, wo er Aufsichtsratschef wurde, hatte zu heftigen Diskussionen geführt. Die Linksfraktion kommt mit dem Entwurf der Regierungskoalition von CDU, SPD und Grünen zuvor, die eine Karenzzeitregelung im Koalitionsvertrag vereinbart hat.

Martin Dulig, Katja Meier, Michael Kretschmer und Wolfram Günther (v.l.n.r.) Bildrechte: dpa

Die Sitzung wird ein weiteres Mal am Nachmittag unterbrochen, dann wird der Ministerpräsident in der Staatskanzlei sein Kabinett ernennen. Ein Großteil der Namen ist bereits gesetzt oder kursiert längst:



Die CDU Ministerien gehen offenbar an Sebastian Gemkow (Wissenschaft), Roland Wöller (Inneres), Thomas Schmidt (Ländlicher Raum), Barbara Klepsch (Kultur und Tourismus), Oliver Schenk (Staatskanzlei), Christian Piwarz (Kultus). Das Finanzministerium bekommt einen neuen Chef, da werden in Dresden diverse Namen als Nachfolger für Matthias Haß genannt, spätestens zur Fraktionssitzung am Freitagvormittag wird der Name bekannt sein.



Die beiden SPD-Minister Martin Dulig (Wirtschaft) und Petra Köpping (Soziales) hat die Fraktion am Dienstag bereits offiziell dem Ministerpräsidenten vorgeschlagen. Die beiden Minister der Grünen stehen auch längst fest: Katja Meier (Justiz) und Wolfram Günther (Landwirtschaft).



Alle Regierungsmitglieder, also auch der Ministerpräsident, leisten beim Amtsantritt den Amtseid vor dem Landtag.