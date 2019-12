Grüne und AfD ziehen in Sachsen Mitglieder an, andere verlieren

Die Mitgliedszahlen der großen Parteien in Sachsen sind in diesem Jahr weiter gesunken. Das ergab eine Umfrage von MDR SACHSEN. Demnach konnten von den im Landtag vertretenen Parteien lediglich die Grünen und die AfD zulegen. Letztere ist die größte Oppositionspartei, hat aber mit knapp 2.600 die wenigsten Mitglieder. Knapp davor liegen die Grünen, die ihre Mitgliederzahl binnen eines Jahres um fast 30 Prozent steigern konnten. Die CDU bleibt trotz Verlusten mit 10.500 Beitragszahlern die mit Abstand mitgliederstärkste Partei in Sachsen. Bei den nachfolgenden Linken machen sich vor allem die Sterbefälle bemerkbar - ohne sie wäre die Mitgliederzahl gestiegen. Die SPD verzeichnete als einzige Landtagspartei mehr Aus- als Eintritte.