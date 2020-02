Wie in der DDR: Sachsen bleibt bei Mopedführerschein ab 15

Das sächsische Kabinett hat am Dienstag beschlossen, das Mindestalter für den Erwerb einer Fahrerlaubnis für Mopeds (der Klasse AM) dauerhaft auf 15 Jahre abzusenken. Das für Verkehrsfragen zuständige Wirtschaftsministerium teilte mit, damit sei auch in Zukunft der Weg frei für den "Mopedführerschein mit 15". Das bisherige Modellprojekt läuft Ende April 2020 aus, die neue Landesverordnung tritt zum 1. Mai in Kraft.