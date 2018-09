Polizei in Sachsen bekommt neue Befugnisse

Die umstrittene Polizeirechtsnovelle ist auf den Weg gebracht. Angesichts von Gefahren wie Terrorismus und Organisierte Kriminalität beschloss das Kabinett in Dresden am Dienstag die beiden Gesetzentwürfe für Polizeibehörden und Polizeivollzugsdienst - mit erweiterten Befugnissen für Beamte.



Innenminister Roland Wöller sieht in der Novelle die Möglichkeit, Straftaten in Zukunft besser zu verhüten und Gefahren abzuwehren. Er sprach von einem "großen Fortschritt", der ihm aber nicht weit genug gehe. "Es bleiben entscheidende Sicherheitslücken", sagte er mit Verweis darauf, dass Punkte zur sogenannten Quellen-TKÜ, Online-Durchsuchung sowie zum Einsatz von Bodycams fehlen. Der Koalitionspartner SPD habe hier die Zustimmung versagt. Der Landtag muss der Novelle noch zustimmen, bevor es nach Plänen der CDU in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres in Kraft treten soll.