Sachsen will bis 2030 rund 100 Millionen Euro in das Straßennetz stecken. Wie Verkehrsminister Martin Dulig am Freitag in Sachsen sagte, soll der Neubau von Straßen aber deutlich in den Hintergrund treten. Das Motto in der aktuellen Ausbau- und Erhaltungsstrategie 2030 (AES) laute: "Erhaltung vor Ausbau, Ausbau vor Neubau". Außerdem wolle der Freistaat mehr Geld als bisher für diese Aufgaben einplanen.