Sachsens Ministerpräsident Kretschmer: Hektik und Hysterie helfen nicht gegen Corona

Einen besonderen Dank richtete der Regierungschef an alle Beschäftigten und Helfer in den Krankenhäusern und Gesundheitsämtern, deren Leistung fast schon übermenschlich anmute. Er betonte, alle Menschen wünschten sich wieder Normalität. Unbeschwerte Begegnungen, Theaterbesuche und spannende Sportveranstaltungen mit Publikum würden 2021 wieder möglich sein, aber das werde noch eine Weile dauern. Zuvor müssten aber die vielleicht härtesten Wochen dieser Corona-Pandemie überwunden werden.

Für mich ist vollkommen klar: Lockerungen kann es nur geben, wenn die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern abgenommen hat. Und wenn in den Gesundheitsämtern die Kontaktnachverfolgung wieder gewährleistet werden kann.

Der CDU-Politiker schilderte seine Eindrücke von Besuchen auf Intensivstationen. Dort lägen Menschen die leben wollten. Er appellierte an alle Sachsen, aufeinander acht zu geben, und an jeden einzelnen Bürger, sich impfen zu lassen, sobald es möglich ist. Jede Impfung helfe, Menschenleben zu retten, sagte Kretschmer. Er verwies auch darauf, dass die große Mehrheit der Sachsen sich an Maskenpflicht und Abstandsgebot halte. "Es liegt an uns allen, an jedem von uns, wie es weitergeht", so das Fazit des Regierungschefs.