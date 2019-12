Kretschmer: "Miteinander statt übereinander sprechen"

Bildrechte: MDR SACHSEN

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer wirbt in seiner Neujahrsansprache für Respekt und Anstand untereinander. Den Schlüssel dafür sieht er in guter Bildung. Der Freistaat werde darin noch mehr investieren, kündigte der Regierungschef an. "Damit aus unseren Kindern und Jugendlichen Menschen werden, die ihr Umfeld und dieses Land mit ihren Ideen und Fähigkeiten prägen."

Neue Staatsregierung mit zahlreichen Vorhaben

Der Freistaat wolle in den kommenden fünf Jahren zusätzliche Polizisten einstellen, mit einer Landarztquote für mehr Ärzte im ländlichen Raum sorgen und jeden Ort an schnelles Internet anbinden. Familien und Ehrenamt werde die neue Landesregierung stärken, verspricht der Ministerpräsident - ausdrücklich dankte er in seiner Rede allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement für das Gemeinwohl. Auch Unternehmerinnen und Unternehmern sollen laut Kretschmer Unterstützung erfahren, indem sie von Bürokratie entlastet werden. Zwar schaffe der Staat selbst keine Arbeitsplätze, aber er könne zusammen mit Unternehmen Innovationen voranbringen.

Das Erzgebirge nennt der CDU-Politiker als Beispiel für eine starke, zukunftsfähige Region. Hier hätten sich die Menschen über Jahrhunderte immer wieder neu erfunden. Dafür hatte die sächsisch-böhmische Bergbauregion kürzlich einen Welterbetitel erhalten. Das sei eine großartige Sache für ganz Sachsen, sagt Kretschmer.

"Alte Elisabeth" in Freiberg statt Staatskanzlei in Dresden

Seine Anerkennung für den Bergbau und dessen Einfluss auf die Entwicklung Sachsens zum Industrieland drückt der Ministerpräsident auch mit der Wahl des Ortes für seine diesjährige Ansprache aus. Sie wurde in der Bergbauanlage "Alte Elisabeth" in Freiberg aufgezeichnet - ein Novum in der Geschichte der Neujahrsansprachen, die sonst immer in Dresden aufgenommen wurden. Um Michael Kretschmer hatten zehn Bergleute der Historischen Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft Aufstellung genommen. Vor und nach der Aufzeichnung nahm sich der Ministerpräsident Zeit für Gespräche.

Die will der Regierungschef auch weiter mit den Bürgerinnen und Bürgern führen. "Nutzen Sie diese Möglichkeit", sagt Kretschmer. "Es ist immer besser, miteinander als übereinander zu sprechen."

