Sachsens Grüne entscheiden über Kenia-Verhandlungen

Die sächsischen Grünen wollen am Sonnabend auf einem Sonderparteitag in Leipzig über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen für ein sogenanntes Kenia-Bündnis im Freistaat entscheiden. Landesvorstand und Landesparteirat hatten Anfang Oktober nach den Sondierungsgesprächen mit CDU und SPD einen gemeinsamen Antrag zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gestellt. Die Grünen-Parteispitze ist nach eigener Aussage zuversichtlich, dass es trotz kritischer Stimmen eine breite Mehrheit dafür geben wird.

Die Verhandlungsführer Katja Meier und Wolfram Günther waren durch die Kreisverbände getourt, um das 13-seitige Sondierungspapier vorzustellen. Es listet zahlreiche gemeinsame Ziele auf, aber auch Positionen, bei denen sich die drei Parteien noch uneins sind. Am Freitagabend hatten bereits die Landesvorstände von CDU und SPD für Koalitionsgespräche gestimmt. Sollten diese zustande kommen und erfolgreich abgeschlossen werden, wären die Grünen in Sachsen zum ersten Mal in der Regierungsverantwortung. Bisher gibt es eine schwarz-rot-grüne Regierungskoalition nur in Sachsen-Anhalt.