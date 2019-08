Sachsen: Piwarz stellt sich hinter Linnemann

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz hält es für richtig, Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen notfalls später einzuschulen. Der CDU-Politiker sagte dem MDR , sein Parteikollege Carsten Linnemann habe in einem Punkt recht: Es nütze nichts, ein Kind in einer Regelklasse zu unterrichten, wenn es die deutsche Sprache nicht verstehe. Dafür habe man an den Schulen Vorbereitungsklassen. Im Kindesgartenbereich gebe es mehr als 300 spezialisierte Sprach-Kitas.