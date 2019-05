Politologe Vorländer: Deutsche Demokratie ist unter Stress

Ein Problem ist struktureller Natur: Soziale Medien koppeln sich sehr stark ab von anderen, analogen Formen von Öffentlichkeit. Sie erzeugen leicht Echo-Kammern oder Filterblasen. Menschen, die sich dort bewegen, tauschen sich oft nicht mehr mit anderen Positionen aus. Das ist für eine Demokratie nicht gut. Sie lebt vom Austausch unterschiedlicher Meinungen und Interessen, an dessen Ende ein Kompromiss steht. Der demokratische Meinungs- und Willensbildungsprozess funktioniert vor allem dort, wo ein Austausch von Positionen unmittelbar stattfindet – in Parteien, Gewerkschaften, Vereinen oder anderen Organisationen. Überall dort, wo sich Menschen direkt gegenüberstehen. Soziale Medien schotten sich von diesem Prozess ab und tragen bei zu einer Fragmentierung dessen, was man Öffentlichkeit nennt.

Das ist eine schwierige Frage. Wir müssen darauf achten, dass in sozialen Medien nicht zu viel Fake News verbreitet werden. Dass nicht die Algorithmen unsere Meinungsbildung bestimmen. Die Vorstellung, dass das Netz nur gut ist, gehört der Vergangenheit an. Mit der Ambivalenz der sozialen Medien lernen wir gerade zu leben. Jetzt müssen wir sehen, dass wir es in der einen oder anderen Weise so regulieren, dass Meinungsfreiheit erhalten, Missbrauch aber eingeschränkt wird - vor allem dort, wo es genutzt wird, andere Menschen zu verunglimpfen und herabzusetzen. Ansonsten sollten wir die Nutzer darauf hinweisen, dass verstetigtes Engagement in politischen Institutionen, von Parteien bis Organisationen und Vereinen, ganz wichtig ist. Einerseits hilft es den Menschen, aus ihrer Vereinsamung herauszukommen, die manchmal mit der Nutzung sozialer Medien einhergeht. Andererseits können sie aktiv etwas für die Demokratie tun. Demokratie ist nichts anderes als die Selbstorganisation der Bürgerschaft zur Regelung ihrer eigenen Angelegenheiten - und dafür muss man eintreten.