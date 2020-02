Kriminologen weisen immer wieder darauf hin, dass nicht etwa eine bestimmte Staatsangehörigkeit oder ein sogenannter "Migrationshintergrund" ursächlich seien für eine eventuell höhere Kriminalitätsbelastung verschiedener Bevölkerungsgruppen, sondern vor allem sozio-ökonomische Faktoren, das Geschlecht und die Altersgruppe. Kurzum: Nicht Tatverdächtige mit "familiären Wurzeln" in anderen Staaten oder Angehörige von in Deutschland vergleichsweise seltenen Konfessionen begehen vermeintlich überproportional viele Straftaten, sondern junge Männer mit mangelnder Perspektive.

Im April 2019 hatten Wissenschaftler der Universität Leipzig und der Hochschule Macromedia in Hamburg Pressemitteilungen der AfD untersucht. Das Ergebnis: in den Pressemitteilungen der AfD zu Straftaten in Deutschland wurden nichtdeutsche Tatverdächtige überproportional häufig thematisiert. Demnach wurden in 95 Prozent der Pressemitteilungen der AfD zum Thema "Kriminalität" Ausländer als Tatverdächtige benannt, obwohl Nichtdeutsche gemäß Bundeskriminalamt nur 34,5 Prozent der Tatverdächtigen in der Kriminalstatistik ausmachen. MDR SACHSEN hatte ausführlich darüber berichtet.