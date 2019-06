Aus- und Weiterbildung der Polizisten in Sachsen soll überarbeitet werden

Sachsens will die Aus- und Fortbildung von Polizisten grundlegend überarbeiten. Innenminister Roland Wöller stellte die wichtigsten Empfehlungen einer Kommission vor, die ein halbes Jahr lang die derzeitigen Strukturen und Abläufe untersucht hatte. Anlass waren Betrugsvorwürfe bei Prüfungen an der Polizei-Fachhochschule in Rothenburg.



Die meisten Polizeianwärter in Sachsen zweifeln an der Wertevermittlung innerhalb ihrer Ausbildung. Zu dem Ergebnis kommt eine Expertenkommission. Sie kritisiert die zerfaserten Strukturen der Polizeiausbildung im Freistaat. Deswegen schlägt die Kommission vor, künftig die Aus- und Fortbildung in einer neuen Polizeidirektion zu bündeln und nicht mehr zwischen Innenministerium und Bereitschaftspolizei aufzuteilen. Außerdem soll bei der Auswahl von Polizeianwärtern künftig mehr Wert auf die Haltung und den Charakter gelegt werden als bislang. Beide Vorschläge will Innenminister Wöller umsetzen und kündigte an, die weiteren rund 90 Handlungsempfehlungen prüfen zu lassen.