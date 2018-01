Michael Kretschmer hat in seiner Regierungserklärung angekündigt, den ländlichen Raum stärken zu wollen. Weitere Schwerpunkte des "100-Tage-Programms" sind unter anderem der Breitbandausbau mit Glasfaser, die Unterstützung des Ehrenamtes und faire Bildungschancen. Bildrechte: dpa

Ministerpräsident Kretschmer hat in seiner ersten Regierungserklärung für Zuversicht, einen neuen Geist und Aufschwung in Sachsen geworben. Er machte zu Beginn seiner Rede im Landtag klar, Hoffnung entstehe nicht, wenn man von Hoffnungslosigkeit spricht. "Ich möchte, dass wir in diesem Land anfangen und machen - ich möchte, dass unsere Koalition eine Koalition der ‚Mache‘ ist."

Mehr Geld für die Kommunen

Für die kommenden Jahre kündigte Kretschmer Veränderungen an. So sollen die Förderpolitik neu ausgerichtet und Bürokratie abgebaut werden. Den Kommunen soll mehr Verantwortung übertragen werden. Aus diesem Grund werden bis 2020 insgesamt 90 Millionen an Städte und Gemeinden fließen. "Es ist ein Anfang, vor allem für die kleinen Gemeinden", so Kretschmer. "Gemeinden im kreisangehörigen Raum erhalten zusätzlich bis zu 70.000 Euro pro Jahr - 70 Euro für die ersten 1.000 Einwohner."

Weiterhin werde die frühkindliche Bildung Priorität haben, betonte Kretschmer. Die Qualität in Kindertagesstätten und Krippen soll erhöht werden, unter Einbindung der Eltern und Erzieher. Diese können Vorschläge machen, ob es etwa mehr Sozialarbeit geben soll oder freies Mittagessen. Erstmals gab es in der Geschichte des Sächsischen Landtages eine doppelte Regierungserklärung. Bildrechte: dpa

Als schwierige Aufgabe bezeichnete Kretschmer den Kampf gegen den Lehrermangel. Im März soll dazu ein Konzept vorgestellt werden. "Uns eint der Wille, das Bildungssystem voranzubringen. Und das schaffen wir auch."

Der Freistaat hat alle Chancen, die Herausforderungen zu meistern! Michael Kretschmer Ministerpräsident Sachsen

Mehr politische Bildung an Schulen